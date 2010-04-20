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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

تکواندو غرب آسیا/

رقابت 9 تیم در جده/ رئیس فدراسیون جهانی وارد عربستان شد

رقابت 9 تیم در جده/ رئیس فدراسیون جهانی وارد عربستان شد

دومین دوره رقابت‌های تکواندو غرب آسیا با نظارت مستقیم رئیس فدراسیون جهانی و حضور 9 تیم از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها از روز چهارشنبه به مدت 2 روز به میزبانی عربستان در شهر جده برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران که بامداد دوشنبه برای حضور در این مسابقات عازم شهر جده عربستان شده بود، در هتل "السلطان" این شهر استقرار یافت.

تیم ملی تکواندو ایران صبح امروز تمرین سبکی را زیر نظر کادر فنی انجام داد. قرار است مراسم قرعه کشی رقابت‌های تکواندو غرب آسیا ساعت 15 امروز برگزار شده و طی آن ملی پوشان ایران حریفان خود را شناسایی خواهند کرد.

تاکنون علاوه بر ایران و عربستان تیم‌هایی از عراق، قطر، سوریه، بحرین، اردن، یمن و لبنان وارد جده شده‌اند. دکتر "چو" رئیس فدراسیون جهانی و "دای سون لی" رئیس اتحادیه تکواندو آسیا نیز شب گذشته وارد جده شدند تا بر روند برگزاری مسابقات تکواندو غرب آسیا نظارت داشته باشند.

شب گذشته همچنین اجلاس اتحادیه تکواندو غرب آسیا با حضور روسای فدراسیون‌های شرکت کننده، سیدمحمد پولادگر رئیس اتحادیه تکواندو غرب آسیا و "دای سون لی" رئیس اتحادیه تکواندو آسیا برگزار شد.

کد مطلب 1067390

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