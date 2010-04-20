افزایش 50 درصدی نرخ اتوبوسهای شرکت واحد تبریز

جعفر مدبر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: براساس مصوبه شورای اسلامی تبریز، کرایه اتوبوسهای شرکت واحد از اول اردیبهشت 50 درصد افزایش مییابد.
این عضو شورای شهر تبریز تاکید کرد که این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به لایحه هدفمند کردن یارانهها ندارد.
وی افزود: افزایش کرایه اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز در برنامه افزایش پیشنهادی شهرداری تبریز آمده بود که شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز آن را مصوب کرد.
مدبر ادامه داد: براساس این مصوبه کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی و دولتی از 500 ریال به 750 ریال افزایش مییابد و نیز اتوبوسهای تندرو از هزار ریال به هزار و 500 ریال افزایش خواهند یافت.
وی در مورد افزایش نرخ تاکسیها گفت: در حال حاضر برنامه خاصی برای افزایش کرایه تاکسیها وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز افزود: شهروندان می توانند درباره تخلفات احتمالی رانندگان تاکسی به دفتر بازرسی سازمان تاکسیرانی شهرستان تبریز شکایت کنند.
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