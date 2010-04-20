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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

1200 نفر از خدمات مرکز پذیرش و مددکاری کمیته امداد گیلان بهره مند شدند

1200 نفر از خدمات مرکز پذیرش و مددکاری کمیته امداد گیلان بهره مند شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پذیرش و مدد کاری استان گیلان از بهره مندی یک هزار و 200 نفر از خدمات این مرکز خبر داد.

 علیرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه 50 تا 70 نفر از افراد غیر مددجو به این مرکز مراجعه می کنند، افزود: از آغاز راه اندازی این مرکز در سال 87 تاکنون یک هزار و 200 نفراز افراد نیازمند غیر مددجو، زنان سرپرست خانوار وخانواده های زندانیان از خدمات موردی و مقطعی این مرکز در زمینه های درمانی، تحصیلی، مسکن و کمک بلاعوض بهره مند شدند.

وی شناسایی افراد نیازمند، پرداخت وام قرض الحسنه، رسیدگی به امور درمانی و پیگیری معالجه بیماران غیر مددجو را از مهمترین فعالیتهای این مرکز اعلام کرد.

رئیس مرکز پذیرش و مدد کاری گیلان رسیدگی به امور بیمه ایرانیان را از دیگر وظایف این مرکز عنوان کرد و گفت : در یکسال گذشته 194 نفر از افراد غیر مددجوی نیازمند از تخفیف 40 تا 50 درصدی بیمه ایرانیان بهره مند شدند.

وی توزیع بن به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمات مشاوره ای به مددجویان را از برنامه های آینده این مرکز اعلام کرد.

کد مطلب 1067395

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