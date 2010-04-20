تدوین اطلس اجتماعی آذربایجان شرقی

محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه آسیبهای اجتماعی آذربایجان شرقی در قالب 16 محور در حال تدوین است.
وی با بیان اینکه در صورت تکمیل این اطلس اطلاعات کافی در حوزه آسیبهای اجتماعی آذربایجان شرقی به دست میآید، تاکید کرد: برای رفع و حل هر مشکلی نیاز به اطلاعات در زمینه آن موضوع وجود دارد و برای رفع آسیبهای اجتماعی نیز باید اطلاعاتی دقیق و منطبق بر واقعیتها در دست باشد.
صادقی اضافه کرد: با آماده شدن این اطلس جامع، امکان بیان فراوانی هر یک از آسیبهای اجتماعی در هر نقطه از استان فراهم میشود.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی، جمعیت، ترکیب قومی، نسبت جمعیت شهری به روستایی، وضعیت سرپرست خانوار، تعداد زنان بیسرپرست، جمعیت شاغل و بیکاری، میزان تحصیلات از جمله شاخصهایی است که در این اطلس احصا میشود.
صادقی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاهها و ارگانهای دولتی خاطرنشان کرد: در این مدت بسیاری از دستگاهها آمار و اطلاعات لازم را برای تکمیل این اطلس ارائه ندادهاند.
وی، در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت حوزههای اجتماعی و فرهنگی، برنامهریزی براساس آمار دقیق و مستند، حلاجی مسائل و مشکلات پیرامونی و کمک به تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان را از جمله اهداف مهم و اساسی تهیه اطلس اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی بیان کرد.
صادقی اضافه کرد: با تهیه این اطلس کلیه نهادها، دستگاهها و ادارات استان ضمن شفافسازی حوزه فعالیتهای خود و اطلاع از آخرین آمار، میتوانند به راحتی درباره مسائل مختلف چارهاندیشی و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
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