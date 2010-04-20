راه اندازی 580 واحد پرورش ماهی در همدان

علی دوولو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این واحد ها شامل استخر دومنظوره سردآبی، استخر ذخیره آب گرم آبی، منابع آبی طبیعی و غیرطبیعی، مزرعه سردآبی، قنات و مزرعه گرم آبی است.

دوولوبا اشاره به تولید بیش از سه هزار و یکصد تن انواع ماهی‌های گرم آبی و سردآبی در سال ‌‌گذشته در استان همدان، افزود: این میزان تولید نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ‌‌٢٠ درصد رشد داشته است.

وی از تشکیل تعداد ‌‌١٣ تعاونی و تشکل آبزی پروری و یک اتحادیه ماهیان سردآبی تحت نظارت این مدیریت و با همکاری اداره تعاون در همدان خبر داد و گفت: این تعاونی ها در زمینه تولید ماهیان گرم آبی، سردآبی و ارائه خدمات و نهاده‌ها به متقاضیان و پرورش دهندگان فعالیت می‌کنند.

دوولو یادآور شد: تشکیل یک تعاونی پرورش ماهی در هر شهرستان و ایجاد اتحادیه پرورش دهندگان ماهی در مرکز استان همدان از برنامه‌های سال آتی است.

مدیر شیلات استان همدان ادامه داد: شیلات استان همدان به منظور کمک و پیشرفت به آبزی پروری و همچنین کمک به بازار و افزایش تقاضا برای مصرف ماهی، هرساله در قالب پروژه‌های ترویجی در تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز، بچه ماهی، دستگاه‌های مکانیزه، تسهیلات بانکی و آموزش‌های قبل، حین و بعد از تولید و نیز آموزش‌های مصرف و طبخ آبزیان حمایت‌هایی را انجام می دهد.

وی میانگین سرانه مصرف ماهی در ایران را حدود ‌‌٩ کیلوگرم و در استان همدان را چهار و نیم کیلوگرم ذکر کرد و گفت: این درحالی است که میزان سرانه مصرف ماهی در دنیا حدود ‌‌١٧ کیلوگرم است.