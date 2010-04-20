قطعی شدن حضور 9 تیم خارجی در تور تبریز/ نماینده UCI معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های "برسیا اسپور" ترکیه ، "PCS" آلمان ، "KLSI" هلند، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان (2 تیم)، "HERAKLION" یونان و گرجستان برای حضور در بیست و پنجمین تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان اعلام آمادگی کرده‌اند.

حضور یک تیم از ایتالیا نیز در بیست و پنجمین تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان روز چهارشنبه هفته جاری مشخص خواهد شد که در این صورت جمع تیم‌های خارجی حاضر در این تور به 10 تیم خواهد رسید.

برای حضور در این رقابت‌ها 6 تیم داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که در این بین 2 تیم از استان میزبان معرفی شده و چهار تیم از دیگر تیم‌های باشگاهی از سوی فدراسیون معرفی خواهند شد.

بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با ربع قرن سابقه در شش مرحله از 13 الی 18 اردیبهشت سال 89 برگزار می شود. مراحل این تور بدین ترتیب است:

مرحله اول: مسیر 146 کیلومتری تبریز - ارومیه

مرحله دوم: مسیر 175 کیلومتری ارومیه - شبستر

مرحله سوم: مسیر 129 کیلومتری تبریز - جلفا

مرحله چهارم: مسیر 6/99 کیلومتری در جمهوری خودمختار نخجوان

مرحله پنجم: مسیر 145 کیلومتری جلفا - کلیبر

مرحله ششم: مسیر 173 کیلومتری کلیبر- تبریز

"ین پیر کوپنول" از کشور بلژیک به عنوان نماینده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای نظارت بر بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین‌المللی آذربایجان تعیین شده است.