اخبار اخیر درباره سایت های هسته ای جدید ایران طراحی جدید تبلیغاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای ترکیه ای خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره خبر جدیدی که از سوی یکی از رسانه ها مبنی بر راه اندازی سایت جدید هسته ای افزود: تمامی فعالیتهای هسته ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و هر مورد جدیدی که وجود داشته باشد مطمئنا اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: البته برخی از اخبار منتشر شده با اهداف خاص طراحی های ویژه و تبلیغاتی صورت می گیرد .

متکی همچنین درباره مذاکرات امروز خود با داوود اوغلو گفت: مناسبات دو کشور در سطح بسیار خوبی بوده و در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی هدف گذاری های مطلوبی برای ارتقای سطح همکاری انجام شده بود.

وی تاکید کرد: همکاری های گسترده اقتصادی میان ایران و ترکیه در جهت منافع دو کشور بوده و از جمله تصمیمات کمیسیون مشترک می توان به تاسیس بازارچه مرزی مشترک و پنجره مشترک گمرکی برای برداشتن برخی از موانع تبادلات اقتصادی اشاره کرد.