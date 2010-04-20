اجلاس 2012 عدم تعهد در ایران/ تنها بحث هسته ای تهران تبادل سوخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری روز سه شنبه خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون احتمال برگزاری کنفرانس اجلاس سران عدم تعهد در جزیره کیش که از سوی یکی از مقامات دولتی اعلام شده بود گفت: اجلاس سران عدم تعهد در سال 2012 در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند تصمیمات مهمی برای سامان دادن و نظم بخشیدن به وضعیت نا به هنجار جامعه بین المللی که به دلیل برخورد تبعیض آمیز بوجود آمده منجر شود.

مهمانپرست در رابطه با مکان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد نیز بیان کرد: در رابطه با مکان این اجلاس فعلا فرصت وجود دارد و در آینده اعلام خواهد شد.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با تلاش برخی کشورهای سلطه گر برای ممنوع کردن خروج از ان پی تی در طی اجلاس بازنگری در ان پی تی که ظرف چند هفته آینده در نیویورک برگزار می شود تصریح کرد: هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر امور خارجه در اجلاس بازنگری در ان پی تی شرکت می کند و ما نظرات خود را در مورد بازنگری در ان پی تی اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در اجلاس خلع سلاح تهران کشورهای شرکت کننده شامل هیئت های رسمی یا سازمان های مطالعاتی و بین المللی مباحث ارزشمندی درباره مسائل مختلف مطرح شد که می تواند در اجلاس بازنگری در ان پی تی موثر باشد و مطرح شود.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در رابطه با مسئله هسته ای ایران تنها پیرامون تبادل سوخت بحث می شود یادآور شد: ما بحث دیگری جز مبادله سوخت با کسی نداریم چون پرونده هسته ای ایران تمام شده است و ما کار خودمان را انجام می دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: اگر گروه 1+5 آماده مذاکره باشد ما نیز آماده ایم تا گفتگو کنیم و موضوع گفتگو نیز بسته پیشنهادی ایران است که موارد متعددی در آن مطرح شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت کاکاوند شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه اعلام کرد: پرونده کاکاوند از نظر حقوقی بسته شده و ما منتظر آزاد شدن این شهروند ایرانی هستیم.

مهمانپرست همچنین از ارائه درخواستی برای تشکیل انجمن بین المللی خبرنگاران با موضوع خلع سلاح خبر داد و گفت: در اولین فرصت نشستی با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار خواهیم کرد.

ادامه دارد.