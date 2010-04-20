تصاویری دیدنی از گرده گیاهان بهاری/ چهره واقعی دشمن بهاری خود را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندی سوئیسی به نام "مارتین اوئگریل" که برای آثار خود نام "میکرودانه" را انتخاب کرده است از این شیوه تصویربرداری برای ثبت تصاویری از دانه های گرده گلها استفاده کرده است. در ادامه گزیده ای از این تصاویر را مشاهده می کنید.

تصویری از گرده گلها در همه ابعاد و اشکال

بزرگترین جرم در مرکز تصویر گرده گیاه کدو تنبل است

گرده درخت غان یکی از رایجترین عوامل ابتلای انسانها به حساسیتهای فصلی

درخت غان گرده های خود را در ماههای مارچ و می آزاد می کنند و در همین ماه ها است

که میزان ابتلا به حساسیت بهاری به حداکثر می رسد

گرده گل خطمی

برجستگی های این گرده به چسبیدن آنها به پر پرندگان کمک می کند

گرده گل درختان برگ نقره ای

لایه چسبنده این گرده ها به جابجایی آنها کمک می کند

دانه های گرده بر روی کلاله گل

گرده گل زنبق

بیش از نیمی از جمعیت انگلستان از حساسیت بهاره ناشی از تنفس این گرده در عذابند

گرده درخت توسکا

گرده گیاه کنگر

گرده گل پیستیا

گرده درخت کاج

گرده گلی که به "فراموشم مکن"شهرت دارد

این گرده یکی از ریزترین گرده های گیاهی جهان بوده و قطر آن پنج هزارم میلیمتر است

تصویری دیگر از گرده گل "فراموشم مکن" (Forget-Me-Not) با بزرگنمایی بیشتر