به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به جلسه شب گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه و معاونان وی که در محل کمیسیون امنیت ملی برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه اولین جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مسئولان وزارت خارجه در سال 89 بود.

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر خارجه و معاونت بین الملل این وزارتخانه گزارشی از روند شکل گیری، تشکیل و نحوه کار اجلاس خلع سلاح به کمیسیون ارائه کردند، همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی نقطه نظرات خود را در خصوص برگزاری این اجلاس را مطرح و مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را از این اجلاس اعلام کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: این کنفرانس فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی بود که قصد دارند تکنولوژی هسته ای را برای مصارف صلح آمیز داشته باشند. این کنفرانس از شعار پرمحتوایی در راستای تقویت ان پی تی برخوردار بود.

نماینده شاهرود یادآور شد: اجلاس تهران تاکید کرد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق همه و استفاده غیر صلح آمیز آن حق هیچ کس نیست.

جلالی سطح مشارکت کشورها در این اجلاس را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: زمانی که آمریکایی ها مدعی انزوای ایران هستند و برای صدور قطعنامه علیه ایران تلاش می کنند حضور این کشورها در سطح وزیران و کارشناسان ارشد و روسای سازمان های تخصصی بین المللی نقطه قوت این اجلاس بود.

وی پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس را به عنوان مانیفست استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بسیار جامع خواند و گفت: ایشان برای چندمین بار کاربرد سلاح هسته ای ممنوع و حرام دانستند ما نیز در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه تاکید کردیم که این سخنان مقام معظم رهبری باید کاملا تبیین شود و برای دنیا معلوم شود که این سخن یک تاکتیک نیست بلکه استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده شاهرود افزود: اساسا در دین مبین اسلام و مکتب تشیع استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای حرام است. پیشنهادات رئیس جمهور در این کنفرانس نیز بسیار سازنده بود و می تواند راهگشا در استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای باشد.

بررسی روابط ایران و انگلیس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به موضوعات دیگر مطرح شده در جلسه شب گذشته کمیسیون با وزیر خارجه اشاره کرد و گفت: در خصوص مباحث عراق و انگلیس نیز موضوعاتی مطرح شد. اعضای کمیسیون به دلیل انصراف وزارت خارجه از فرستادن آقای صفری سفیر با تجربه ایران به انگلیس و اعزام وی به چین تشکر کردند.

وی ادامه داد : همچنین کمیسیون در پی ضرورت انجام اقدامات برای کاهش روابط با دولت انگلیس به وزارتخانه های خارجه، اقتصاد، صنایع و معادن و بازرگانی نامه نوشت که این وزارتخانه ها با توجه به نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای کاهش روابط با دولت انگلیس و نوع روابط و نگاه خصمانه ای که دولت انگلیس دارد از آنها خواست نوع تعاملات تجاری - اقتصادی در بخش خصوصی - دولتی را به کمیسیون امنیت ملی اعلام و گزارشات خود را ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه دهد تا بررسی های جامعی در خصوص مدیریت روابط با انگلیس انجام شود.

دعوت مجلس دانمارک از نمایندگان ایران

جلالی همچنین از دعوت کمیسیون سیاست خارجی دانمارک از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: این دعوت مورد قبول کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت و در آینده ای نزدیک سفری به دانمارک خواهند داشت. همچنین همتای آقای بروجردی در پارلمان آلمان دعوت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را برای سفر به ایران پذیرفته و در آینده سفری به ایران خواهد داشت.

وی از برگزاری جلسه این کمیسیون با سفرای کشورهای اروپایی در 2 هفته دیگر خبر داد و گفت: ما پیش از این نیز با سفرای کشورهای عربی در ایران جلسه ای برگزار کردیم.

کنفرانس خلیج فارس در بندر عباس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری کنفرانس خلیج فارس در بندرعباس و در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این کنفرانس به همت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می شود. در این کنفرانس از وزیر خارجه و وزیر کشور برای حضور دعوت شده است.

جلالی برگزاری کنفرانس خلیج فارس را در ادامه برگزاری کنفرانس خزر "یک" دانست و گفت: ما کنفرانس خزر 2 را نیز در آینده برگزار خواهیم کرد.

متن اعتراض مجلس به ایتالیا

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از آخرین وضعیت معصومی نژاد خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ایتالیا جویا شد گفت: مجلس نگران وضعیت ایشان است و پیش نویس مجلس در خصوص اعتراض به ایتالیا و حمایت از معصومی نژاد تهیه شده که در آینده نزدیک به امضای نمایندگان رسیده و در رسانه ها منعکس خواهد شد.

نماینده شاهرود اقدام ایتالیا در دستگیری این خبرنگار را محکوم کرد و گفت: در دنیایی که مدعی جریان آزاد اطلاع رسانی است دستگیری خبرنگاری به بهانه های واهی عمل ناشایستی است و امیدواریم که جریانات رسانه ای علیرغم برخوردهای یک سویه به این موضوع اعتراض کنند.

وی در پاسخ به سئوالی که چرا در کنفرانس خلع سلاح تهران از جنایات عراق در خصوص ایران و به کارگیری سلاح های شیمیایی اسمی برده نشد، گفت: وزارت خارجه در این اجلاس تعدادی از جانبازان شیمیایی را در کنفرانس حاضر کرد و همچنین ان جی او هایی که علیه بکارگیری سلاح های شیمیایی فعال هستند در این اجلاس نیز حضور داشتند.

پیشنهاد مجلس برای برگزاری کنفرانس سردشت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی که به یک طرح تبدیل شده است و عملیاتی خواهد شد این است که کنفرانسی در شهر سردشت برگزار شود زیرا بزرگترین قربانی این سلاح ها در ایران شهر سردشت است. در جلسه دیروز نیز مطرح شد که بحث قربانیان سلاح های شیمیایی در ایران جدی پیگیری شود.