یادگار اسطوره های لشکر عاشورا به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رضا رضوانی اظهار داشت: مصطفی علی‌موسوی از فرماندهان لشکر عاشورا بود که از نخستین روزهای دوران دفاع مقدس تا آخرین روز جنگ در مناطق عملیاتی حضور داشت.

وی گفت: موسوی در دوران هشت سال دفاع مقدس در میدان‌های نبرد نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده بود و دهها بار مجروح و از یاران با وفای سردار مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا در علمیات‌های خیبر و بدر بود صبح امروز بر اثر جراحات دوران دفاع مقدس دارفانی را وداع کرد.

وی اضافه کرد: موسوی در اوایل جنگ از فرماندهان نیروهای آذربایجانی در شهر سوسنگرد و آزادی سوسنگرد و مقاومت سوسنگرد در برابر متجاوزان عراقی نقش مهمی داشت.

رضوانی ادامه داد: وی در دوران دفاع مقدس مسئول مخابرات لشکر 31 عاشورا بود.

مصطفی علی موسوی از بنیانگذاران لشکر 31 عاشورا و از یاران شهید مهدی باکری بود. وی با آنکه افتخار بیش از 50 درصد جانبازی را داشت اما در سال های پس از جنگ و بازنشستگی در بی خبری زندگی می کرد. وی از معدود یادگاران اسطوره های لشکر 31 عاشورا به شمار می رفت.