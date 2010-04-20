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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

یادگار اسطوره های لشکر عاشورا به شهادت رسید

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و تبلیغات سپاه عاشورا اعلام کرد: مصطفی علی موسوی جانباز و رزمنده‌ دفاع مقدس و از فرماندهان ارشد لشکر عاشورا در ایام جنگ تحمیلی صبح امروز به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رضا رضوانی اظهار داشت: مصطفی علی‌موسوی از فرماندهان لشکر عاشورا بود که از نخستین روزهای دوران دفاع مقدس تا آخرین روز جنگ در مناطق عملیاتی حضور داشت.

وی گفت: موسوی در دوران هشت سال دفاع مقدس در میدان‌های نبرد نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده بود و دهها بار مجروح و از یاران با وفای سردار مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا در علمیات‌های خیبر و بدر بود صبح امروز بر اثر جراحات دوران دفاع مقدس دارفانی را وداع کرد.

وی اضافه کرد: موسوی در اوایل جنگ از فرماندهان نیروهای آذربایجانی در شهر سوسنگرد و آزادی سوسنگرد و مقاومت سوسنگرد در برابر متجاوزان عراقی نقش مهمی داشت.

رضوانی ادامه داد: وی در دوران دفاع مقدس مسئول مخابرات لشکر 31 عاشورا بود.

مصطفی علی موسوی از بنیانگذاران لشکر 31 عاشورا و از یاران شهید مهدی باکری بود. وی با آنکه افتخار بیش از 50 درصد جانبازی را داشت اما در سال های پس از جنگ و بازنشستگی در بی خبری زندگی می کرد. وی از معدود یادگاران اسطوره های لشکر 31 عاشورا به شمار می رفت.

کد مطلب 1067446

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