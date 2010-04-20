اجرای نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" به زبان آذری در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نویسندگی و کارگردانی نمایش کمدی موزیکال " طبیب قلابی" را "بابک نهرین" و تهیه کنندگی آن را نیز "فیروز قربان اصل" برعهده دارد.
داستان این نمایش درباره خدمتکاری است که در یک مطب کار می کند و عشق دکتر شدن را دارد و خود را طبیب معرفی کرده و در تعامل با بیماران طنزی ایجاد می شود که ….
علاوه براین نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" ، دارای مضمونهای اخلاقی نیز هست و تلاش دارد با طنز اجتماعی خود به مساله تهاجم فرهنگی نیز بپردازد.
این نمایش با همکاری مدیریت فرهنگ وارشاد اسلامی کرج و موسسه فرهنگی هنری "سپهر مهر و ماه" برگزار می شود.
نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 18 تا 21 در تالار شهیدان نژاد فلاح بر روی صحنه می رود.
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