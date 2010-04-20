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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

اجرای نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" به زبان آذری در کرج

اجرای نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" به زبان آذری در کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: نمایش کمدی و موزیکال "طبیب قلابی"کاری از گروه هنری "بابک" به زبان آذری در کرج اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نویسندگی و کارگردانی  نمایش کمدی موزیکال " طبیب قلابی" را "بابک نهرین" و تهیه کنندگی آن را نیز "فیروز قربان اصل" برعهده دارد.
 
داستان این نمایش درباره خدمتکاری است که در یک مطب کار می کند و عشق دکتر شدن را دارد و خود را طبیب معرفی کرده و در تعامل با بیماران طنزی ایجاد می شود که …. 
 
علاوه براین نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" ، دارای مضمونهای اخلاقی نیز هست و تلاش دارد با طنز اجتماعی خود به مساله تهاجم فرهنگی نیز بپردازد.
 
این نمایش با همکاری مدیریت فرهنگ وارشاد اسلامی کرج  و موسسه فرهنگی هنری "سپهر مهر و ماه"  برگزار می شود.
 
نمایش کمدی موزیکال "طبیب قلابی" روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت  18 تا 21 در  تالار شهیدان نژاد فلاح بر روی صحنه می رود.
کد مطلب 1067448

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