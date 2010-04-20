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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

شفق به مهر خبر داد:

مصاف تراکتورسازی با گالاتاسارای ترکیه قطعی شد

مصاف تراکتورسازی با گالاتاسارای ترکیه قطعی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی از قطعی شدن مصاف تدارکاتی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با گالاتاساری ترکیه خبر داد.

ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در آخرین جلسه با هئیتی از تیم گالاتاسارای ترکیه مقرر شد این تیم در یکی از دو تاریخ پنج اردیبشهت و یا 28 تیر در تبریز حاضر شده و مقابل تیم فوتبال تراکتورسازی صف آرائی کند.

وی در عین حال گفت: ممکن است با تاریخ پنجم اردیبهشت‌ به دلیل در جریان بودن مسابقات داخلی از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال موافقت نشود اما 28 تیر می ‌تواند تاریخ مناسبی برای این بازی باشد.

شفق گفت: طبق توافقات ‌صورت گرفته، مسئولان باشگاه ترکیه ‌ای قول دادند تا تیم گالاتاسرای با تمام ستاره‌هایش در این مسابقه حاضر شود.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز ارائه جزئیات بیشتر درباره این بازی تدارکاتی را به آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده موکول کرد.

کد مطلب 1067456

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