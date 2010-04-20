رحیمی از برخورد شدید با مفسدان اقتصادی استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: از آغاز سال جدید عزم خود را جزم کرده تا با هماهنگی همه دلسوزان نظام و کسانی که خواهان سربلندی و ارتقای جمهوری اسلامی ایران هستند گام های موثر و بلندی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداریم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "همت مضاعف، کار مضاعف" و همچنین تاکید رییس جمهور مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف مساله معوقات بانکی در اسرع وقت، خواستار تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت هفتگی و به تبع آن ریشه کن شدن مساله معوقات بانکی و معضل زمین خواری شد.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقابله با مفاسد مالی و زمین خواری از موضوعاتی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود، بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها برای خشکاندن ریشه های فساد مالی و اقتصادی و همچنین اقدامات قاطع و راهگشا برای تحقق این امر خطیر تاکید کرد.

در این جلسه گزارشی از جلسات کارگروه مبارزه با زمین خواری و همچنین محورهای اصلی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته این ستاد ارائه شد و مهمترین مسائل و موضوعات در خصوص معوقات بانکی و زمین خواری مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت و براساس گزارش ارائه شده مقرر شد به منظور ساماندهی و نظارت بر فعالیت های پولی، ساختاری جدید در بانک مرکزی طراحی و ایجاد شود و زیرساختهای اطلاعاتی برای شفاف سازی جریان پول در کشور با جدیت پیگیری شود.



در این نشست همچنین به تبیین و تشریح نتایج جلسات گذشته و از آن جمله شناسایی بدهکاران بانکی، تعیین تعداد بدهکاران و میزان معوقات آنها و اجرای طرحهایی مانند کاداستر و بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی تاکید شد.