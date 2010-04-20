اجرای قوانین مناطق آزاد در بندرشهیدرجایی زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی پیش ازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این مطلب گفت: در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی، طرحهای بسیار ارزشمندی به تصویب رسید که به اجرایی شدن کامل این طرحها حرکت شتابان توسعه این بندر ، رشد بیشتری خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مصوبات، اجرای قوانین مناطق آزاد در مجتمع بندری شهید رجایی است که در صورت اجرا قادر خواهد بود به رشد سرمایه گذاری در این بندرکمک قابل توجهی نماید.

صفایی اذعان داشت: تا پیش از این در کمیته جذب کالا مصوب شده بود که برای بنادری مانند خرمشهر، آبادان و بوشهر 20 درصد تخفیف سود بازرگانی لحاظ شود که گمرک این تخفیف را در شرایطی لحاظ می کرد که مبدا کالا خارج از کشور باشد که در این صورت به پیشرفت بنادر خارجی منطقه منجر می شد.

وی افزود: در این خصوص اصلاحیه ای ارائه شده که با توجه به موقعیت بندر شهیدرجایی و امکان پهلوگیری کشتی های نسل هفتم، مبدا این کالاها بنادر داخلی خصوصا بندر شهید رجایی در نظر گرفته شود.

صفایی اضافه کرد: حجم سالیانه این کالاها، حدود 300هزار TEU کانتینر خواهد بود که به ارتقای بندر شهید رجایی کمک شایانی خواهد نمود.

وی یکی از مهمترین اولویت های این بندر را جذب کالا و بهره گیری کامل از ظرفیتهای موجود در این بندر عنوان کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ترافیک یکی از مسائلی است که در این بندر باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که در صورتی که توجهی به آن نشود در سالیان آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.