کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک از نیمه اردیبهشت عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان اینکه تا کنون بیش از یکصد معبر ورودی و خروجی به محدوده طرح ترافیک به دوربینهای ثبت تخلفات مجهز شده اند و سایر ورودیها نیز در دست تجهیز به دوربینهای ثبت تخلفات و سیستم کنترل مکانیزه هستند گفت: بهره برداری آزمایشی از سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک آغاز شده و از اواسط اردیبهشت بهره برداری از این طرح عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: فناوری به کار رفته پروژه کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک در واقع با استفاده از دوربینهای با قابلیت قرائت خودکار پلاک خودرو (ANPR) است که مراحل تست آن در سالهای 86 و 87 با موفقیت طی شد.

بهروز تصریح کرد: در این طرح علاوه بر استقرار دوربین های با قابلیت قرائت پلاک خودرو، نرم افزار مرکزی سیستم جهت پردازش اطلاعات قرائت شده، تطبیق با بانک اطلاعات خودروهای دارای مجوز ورود به طرح ترافیک و بانک اطلاعات مالکان خودروها در نظر گرفته شده که قادر است نسبت به ثبت و صدور برگه جریمه برای خودروهای خاطی اقدام کند.

وی تاکید کرد: ویژگی مهم دیگر این سیستم آن است که علاوه بر کنترل ورود به محدوده طرح ترافیک امکان کنترل تردد در محدوده طرح ترافیک را نیز فراهم می کند، به این صورت که با تجهیز خودروهای گردشی به دوربین های ANPR و حرکت آنها در محدوده طرح، امکان ردگیری و اعمال قانون در مورد خودروهایی که به صورت غیر مجاز در درون محدوده در حال تردد نیز هستند ممکن می شود.

سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک سبب نظارت بهتر ودقیق تر

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران ترافیک سنگین و وضعیت اضطراری آلودگی هوا ، مشکلات حجم ترافیک سنگین در کلانشهر تهران ، تقاضای سفر زیاد به مناطق مرکزی شهر و مشکلات کمبود فضای خودرو و پارکینگ را از مهمترین دلایل اعمال کنترل بر محدوده طرح ترافیک دانست و گفت: سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک می تواند سبب نظارت بهتر ودقیق تر بر این محدوده از شهر شود.

وی با اشاره به اینکه تعیین محدوده طرح گام نخست و از آن مهمتر، امکان اعمال دقیق قانون بر مرزهای محدود و ضمانت اجرایی آن است گفت: آمارها نشان می دهد که پلیس راهور با وجود اتخاذ تدابیر بسیار شدید کنترلی و برخورد با خودروهای متخلف من جمله زدن قفل چرخ و متوقف نمودن خودروها، باز هم امکان شناسایی تعداد قابل ملاحظه ای از خودروهای متخلف ورودی را پیدا نمی کند و به دلیل کنترل بصری مرزهای محدوده توسط مأموران، تعداد خودروهایی که از دید آنها دور می مانند قابل توجه است، ضمن آنکه حجم زیاد خودروهای ورودی از هر یک از دروازه های ورودی به محدوده امکان بروز خطاهای انسانی را بیش از پیش تشدید می کند.

بهروز افزود : روش هوشمند کنترل محدوده طرح ترافیک یک امکان بسیار مهم دیگر را نیز در اختیار مدیران شهری قرار داده است تا با حرکت در راستای پاسخگویی به نیاز شهروندان برای مراجعه موردی به محدوده مرکزی شهر بتوانند از مجوزهای کوتاه مدت روزانه و هفتگی نیز برخوردار شوند.

دریافت آرم ترافیک روزانه و هفتگی از دفاتر خدمات الکترونیک



وی افزود: در نظام تمام خودکار پیش بینی شده، هر کس علاقه مند به استفاده از این نوع مجوزها باشد ، کافی است با مراجعه به وب سایت اینترنتی ثبت نام مجوزهای کوتاه مدت ، نسبت به رزرو مجوز مربوط به روز یا هفته مورد نظر خود و سپس پرداخت on-line بهای مجوز مربوطه، کد رهگیری دریافت نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک فعال در سراسر شهر نسبت به اخذ برچسب مجوز ورود و تردد در محدوده اقدام نماید، شماره پلاک هر خودرو که برای آن مجوز خریداری شود در پایگاه داده های سیستم کنترل هوشمند ذخیره می شود و نتیجتا ورود و تردد خودروی مربوطه در زمان اعتبار مجوز اخذ شده ، مجاز تلقی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک خاطرنشان کرد: هم اکنون وب سایت ثبت نام آرمهای کوتاه مدت روزانه و هفتگی طراحی شده و مراحل تست نهایی را سپری می کند، ضمن آنکه کلیه 75 دفتر خدمات الکترونیک جهت ارائه آرمهای کوتاه مدت روزانه و هفتگی آماده هستند.

وی افزود: البته علت در نظر گرفته شدن آرم به صورت برچسب، تنها امکان کمک به نظارت مأموران پلیس به خصوص در محدوه اضطرار (تردد زوج و فرد) است و گرنه سیستم مکانیزه تنها بر مبنای پلاک خودرو عمل می کند.