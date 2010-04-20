توسعه فرهنگ دوچرخه سواری اولویت حمل و نقل و ترافیک مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه استفاده از دوچرخه راهکاری مناسب در کاهش و روان سازی ترافیک در کلان شهری همچون مشهد است، توسعه فرهنگ دوچرخه سواری از اولویتهای این سازمان در سال جاری است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: طبق مطالعات انجام شده در خصوص مسیرهای دوچرخه نیاز به 120 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری است و در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد امسال برخی مسیرهای ویژه دوچرخه را در بازسازی خواهد نمود.

وی ادامه داد: استفاده از دوچرخه علاوه بر کاهش آلودگی هوا، در وقت و زمان نیز صرفه جوی می شود.

امامی احداث و ایجاد کیوسک هایی در سطح شهر برای تحویل دوچرخه به شهروندان را از دیگر برنامه های این سازمان دانست و افزود: هم اکنون شهروندان و رانندگان محترمی که علاقه مند به استفاده از دوچرخه هستند می توانند از پارکینگ های عمومی سطح شهر همچون رضا، آلتون، شهدا، خسروی با ارایه کارت شناسایی معتبر دوچرخه دریافت نمایند.

