کثیریان دبیر جشن منتقدان سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهراز روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی،کیوان کثیریان به عنوان دبیر چهارمین جشن منتقدان ونویسندگان سینمایی معرفی شد.

کیوان کثیریان روزنامه‌نگار و منتقد سینما بیش از 19 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی و 14 سال سابقه فعالیت در مطبوعات سینمایی را دارد.او سردبیری مجلات سروش هفتگی و مشق آفتاب، همچنین معاونت سردبیری روزنامه تهران امروز و همکاری با مجلات تخصصی سینما و رسانه‌های گوناگون را در کارنامه دارد. کثیریان هم‌اکنون معاون سردبیر ماهنامه فیلمنگار و دبیر سرویس فرهنگی روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین است.

دبیری اجرایی همایش سینمای ملی، داوری جشن دوازدهم خانه سینما، مسوولیت کمیته فرهنگی و کانون فیلم انجمن منتقدان از دیگر فعالیت‌های دبیر جشن چهارم منتقدان سینمایی است.

چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در قالب معرفی برگزیدگان داوران این انجمن در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، معرفی برگزیدگان دومین جشنواره رسانه‌ها و مطبوعات سینمایی و تجلیل از فعالان ممتاز حوزه نوشتاری و خبرگزاری برتر حوزه سینما، خردادماه امسال برگزار می‌شود.

