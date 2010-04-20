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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

کثیریان دبیر جشن منتقدان سینمایی شد

کثیریان دبیر جشن منتقدان سینمایی شد

کیوان کثیریان به عنوان دبیر چهارمین جشن منتقدان ونویسندگان سینمایی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهراز روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی،کیوان کثیریان به عنوان دبیر چهارمین جشن منتقدان ونویسندگان سینمایی معرفی شد.

کیوان کثیریان روزنامه‌نگار و منتقد سینما بیش از 19 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی و 14 سال سابقه فعالیت در مطبوعات سینمایی را دارد.او سردبیری مجلات سروش هفتگی و مشق آفتاب، همچنین معاونت سردبیری روزنامه تهران امروز و همکاری با مجلات تخصصی سینما و رسانه‌های گوناگون را در کارنامه دارد. کثیریان هم‌اکنون معاون سردبیر ماهنامه فیلمنگار و دبیر سرویس فرهنگی روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین است.

دبیری اجرایی همایش سینمای ملی، داوری جشن دوازدهم خانه سینما، مسوولیت کمیته فرهنگی و کانون فیلم انجمن منتقدان از دیگر فعالیت‌های دبیر جشن چهارم منتقدان سینمایی است.

چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در قالب معرفی برگزیدگان داوران این انجمن در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، معرفی برگزیدگان دومین جشنواره رسانه‌ها و مطبوعات سینمایی و تجلیل از فعالان ممتاز حوزه نوشتاری و خبرگزاری برتر حوزه سینما، خردادماه امسال برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1067488

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