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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

ناصری فخر:

مطالعات احداث بندر چند منظوره خمیر در غرب هرمزگان پایان یافت

مطالعات احداث بندر چند منظوره خمیر در غرب هرمزگان پایان یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پایان مطالعات احداث بندر چند منظوره خمیر در غرب هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رحیم ناصری فخر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: کار مطالعات این بندر از آبانماه سال 87 با اعتباری بالغ بر 200میلیون تومان آغاز شد.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی پتانسیلهای موجود در منطقه اعم از معادن، جذب کالا و ظرفیت های صید، بندر چند منظوره ای که در سه زمینه صنایع معدنی، تجاری و صیادی فعالیت نماید طراحی گردید.

ناصری فخر خاطرنشان کرد: بر همین اساس یک پست اسکله مواد معدنی، 2 پست اسکله تجاری و یک پست اسکله صیادی در طرح جامع و توسعه بندر در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: بر آورد اولیه اجرای پروژه با در نظر گرفتن احداث اسکله و اجزا بندر، اجرای تاسیسات و خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوط حدود 20میلیارد تومان خواهد بود که در سه فاز اجرا خواهد گردید.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و همچنین پتانسیل های موجود در منطقه، بازسازی و تجهیزات و ساخت یک مجتمع بندری در راستای سیاستهای توسعه استان و شهرستان خمیر ضروری به نظر می رسید که بر همین اساس و با توجه به نیازهای منطقه ای و درخواستهای مردم، مطالعات این طرح انجام و کار احداث آن به زودی آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مزیت های منطقه، این بندر بتواند در جهت رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در این شهرستان کمک قابل توجهی کند.

کد مطلب 1067490

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