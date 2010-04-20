مطالعات احداث بندر چند منظوره خمیر در غرب هرمزگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رحیم ناصری فخر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: کار مطالعات این بندر از آبانماه سال 87 با اعتباری بالغ بر 200میلیون تومان آغاز شد.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی پتانسیلهای موجود در منطقه اعم از معادن، جذب کالا و ظرفیت های صید، بندر چند منظوره ای که در سه زمینه صنایع معدنی، تجاری و صیادی فعالیت نماید طراحی گردید.

ناصری فخر خاطرنشان کرد: بر همین اساس یک پست اسکله مواد معدنی، 2 پست اسکله تجاری و یک پست اسکله صیادی در طرح جامع و توسعه بندر در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: بر آورد اولیه اجرای پروژه با در نظر گرفتن احداث اسکله و اجزا بندر، اجرای تاسیسات و خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوط حدود 20میلیارد تومان خواهد بود که در سه فاز اجرا خواهد گردید.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و همچنین پتانسیل های موجود در منطقه، بازسازی و تجهیزات و ساخت یک مجتمع بندری در راستای سیاستهای توسعه استان و شهرستان خمیر ضروری به نظر می رسید که بر همین اساس و با توجه به نیازهای منطقه ای و درخواستهای مردم، مطالعات این طرح انجام و کار احداث آن به زودی آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مزیت های منطقه، این بندر بتواند در جهت رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در این شهرستان کمک قابل توجهی کند.