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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

برای برپایی اردو؛

احسان حدادی و هادی سپهرزاد به پرتغال می‌روند

احسان حدادی و هادی سپهرزاد به پرتغال می‌روند

احسان حدادی و هادی سپهرزاد قهرمان و نایب قهرمان پرتاب دیسک و دهگانه آسیا برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی پرتغال خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا و هادی سپهرزاد نایب قهرمان ماده دهگانه آسیا با هدف برپایی اردوهای تدارکاتی به منظور حضور هرچه بهتر در بازیهای آسیایی گوانگژو چین اردیبهشت ماه سال جاری راهی پرتغال می شوند.

احسان حدادی در صورت مشخص شدن برنامه مسابقات "برلیان لیگ" اروپا و عدم تداخل این مسابقه و اردو اردیبهشت ماه در لیسبون پرتغال اردو برپا خواهد کرد.

هادی سپهرزاد دیگر ورزشکار ملی پوش کشورمان نیز 20 اردیبهشت ماه برای برپایی اردوی تدارکاتی به همراه مربی خارجی‌اش راهی کمپی در نزدیک شهر لیسبون پرتغال می شود تا به مدت دو ماه به تمرین بپردازد.

کد مطلب 1067492

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