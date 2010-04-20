به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس امروز سه شنبه با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: قطعاً مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظارت خواهد داشت و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی که کار کارشناسی بر روی قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام داد، نظارت خود را اعمال خواهد کرد.

وی افزود: البته برای نظارت بر اجرای قانون مذکور نمایندگان ناظری پیش بینی شدند که در آیین نامه ها مشخص خواهد شد.



چهره شاخص اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را پیگیری خواهد کرد و مرتب از مسئولان بخصوص وزیر رفاه و وزیر اقتصاد که مرتبط با این قانون هستند، گزارش کار خواهیم گرفت.



مصباحی مقدم اضافه کرد: سعی کمیسیون ویژه بر این است تا با روحیه تعامل و تعاون بین مجلس و دولت این نظارت انجام شود و اگر اشتباهی در اجرای قانون مشاهده شود، تلاش خواهد شد تا اشتباهات رفع گردد و اگر در چنین اجرا به همکاری بیشتر مجلس هم نیاز باشد، آماده همکاری هستیم.



متذکر می گردد که تقاضای نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه در جلسه علنی مورخ 12 تیر ماه سال 87 در مجلس اعلام وصول شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شانزدهم تیرماه همان سال با 180 رای مثبت به تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت و مهار تورم و گرانی رای دادند.



بر اساس ماده 59 آیین‌نامه داخلی مجلس در مسایل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیونی ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند، به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس این کمیسیون تشکیل می‌شود.



غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران، مهدی مفتح نماینده رزن، کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا، حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران، عباس رجایی نماینده اراک، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، رضا عبدالهی نماینده ماهنشان، علی اصغر زارعی نماینده تهران، حمید انصاری نماینده زنجان، محمدرضا باهنر نماینده تهران، عزت‌الله اکبری نماینده قائم شهر، محمدرضا تابش نماینده اردکان، علی اکبر آقایی نماینده سلماس ، روح‌الله حسینیان نماینده تهران و احمد توکلی نماینده تهران 15 عضو کمیسیون ویژه هستند.