مجلس از توضیحات وزیر راه درباره حادثه توپولف ایروان قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید بهبهانی که برای پاسخ به سئوال 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حادثه هواپیمای توپولف تهران به ایروان که طی آن تمامی مسافران و عوامل این هواپیما کشته شدند، توضیحاتی را ارائه کرد که مجلس از این توضیحات قانع نشد.

پس از توضیحات وزیر راه درباره این حادثه گئورگ وارتان نماینده مسیحیان ارامنه شمال خواستار رای گیری نسبت به پاسخ وزیر راه شد که پس از رای گیری مشخص شد که نمایندگان از پاسخ وزیر راه قانع نشده اند.

در این رای گیری 211 تن از نمایندگان حضور داشتند که 102 نفر رای موافق به معنای قانع نشدن از پاسخ وزیر راه، 95 نفر رای مخالف به معنای قانع شدن از پاسخ وزیر و 6 نفر رای ممتنع دادند.

محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از جلسه امروز سه شنبه مجلس را بر عهده داشت اعلام کرد که نمایندگان با چند رای کمتر از توضیحات وزیر راه درباره این حادثه قانع نشده اند.

هواپیمای توپولف 154 پرواز تهران به ایروان 24 تیرماه سال 88 سقوط کرد و تمامی مسافران و عوامل آن کشته شدند.