به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلندی زبان پارول 90 درصد از والدین مسلمان که فرزندان خود را در مدارس انیشتین، هازینگا و بومیستر ثبت نام کرده‌اند خواستار تشکیل کلاسهای آموزش مبانی اسلام خارج از ساعات عادی درس هستند.

در این مدارس تقریباً تمام دانش آموزان را مسلمانان تشکیل داده‌اند. حدود 75 درصد افرادی که خواستار تشکیل کلاسهای آموزش مبانی اسلام هستند ، اعتقاد دارند که در این کلاسها باید اصول کلی سایر ادیان و برخی مکاتب فلسفی نیز شرح داده شوند.

این درحالی است که برخی از والدین دانش آموزان مسلمان با تشکیل کلاسهایی که سایر ادیان در آن تشکیل شود مخالفت کرده‌اند.

تاریخ ورود اسلام به هلند به اوایل قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد، زمانی که جمهوری هلند قرارداد تجارت آزاد با مراکش را به عنوان نخستین قرار داد رسمی یک کشور اروپایی با یک کشور غیر مسیحی امضا کرد.

در قرن نوزدهم، هلند شاهد مهاجرت مسلمانان از کشورهای مستعمره خود در شرق دور و مناطق اقیانوس آرام بود. رشد اقتصادی سالهای 1960 تا 1973 موجب شد تا دولت این کشور تعداد بسیاری کارگر مهاجر عمدتاً از ترکیه و مراکش استخدام کند و این روند مهاجرت تا امروز ادامه یافته است.

براساس آمار تعداد مسلمانان هلند 850 هزار نفر تخمین زده می‌شود که اکثریت این تعداد را ترک و مراکشی‌تبارها تشکیل داده و اکثر آنها در چهار شهر بزرگ آمستردام، روتردام، لاهه و اوترخت زندگی می‌کنند.