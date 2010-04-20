  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

دانشگاه فری:

اسلام در مدارس آمستردام با اکثریت دانش‌آموزان مسلمان تدریس شود

اسلام در مدارس آمستردام با اکثریت دانش‌آموزان مسلمان تدریس شود

براساس تحقیقات جدید دانشگاه فری آمستردام که به درخواست شورای شهر انجام شده مدارس دولتی ابتدایی با جمعیت اکثریت مسلمان در منطقه اسلوتروارت آمستردام به‌شدت نیازمند برگزاری کلاسهای آموزش مبانی اسلام هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلندی زبان پارول 90 درصد از والدین مسلمان که فرزندان خود را در مدارس انیشتین، هازینگا و بومیستر ثبت نام کرده‌اند خواستار تشکیل کلاسهای آموزش مبانی اسلام خارج از ساعات عادی درس هستند.

در این مدارس تقریباً تمام دانش آموزان را مسلمانان تشکیل داده‌اند. حدود 75 درصد افرادی که خواستار تشکیل کلاسهای آموزش مبانی اسلام هستند ، اعتقاد دارند که در این کلاسها باید اصول کلی سایر ادیان و برخی مکاتب فلسفی نیز شرح داده شوند.

این درحالی است  که برخی از والدین دانش آموزان مسلمان با تشکیل کلاسهایی که سایر ادیان در آن تشکیل شود مخالفت کرده‌اند.

تاریخ ورود اسلام به هلند به اوایل قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد، زمانی که جمهوری هلند قرارداد تجارت آزاد با مراکش را به عنوان نخستین قرار داد رسمی یک کشور اروپایی با یک کشور غیر مسیحی امضا کرد.

در قرن نوزدهم، هلند شاهد مهاجرت مسلمانان از کشورهای مستعمره خود در شرق دور و مناطق اقیانوس آرام بود. رشد اقتصادی سالهای 1960 تا 1973 موجب شد تا دولت این کشور تعداد بسیاری کارگر مهاجر عمدتاً از ترکیه و مراکش استخدام کند و این روند مهاجرت تا امروز ادامه یافته است.

براساس آمار تعداد مسلمانان هلند 850 هزار نفر تخمین زده می‌شود که اکثریت این تعداد را ترک و مراکشی‌تبارها تشکیل داده و اکثر آنها در چهار شهر بزرگ آمستردام، روتردام، لاهه و اوترخت زندگی می‌کنند.

کد مطلب 1067501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها