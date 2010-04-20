برگزاری کنگره ملاصدرا در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر صفی پور پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر شاعران ایران و جهان به شیراز در جمع خبرنگاران افزود: بعد از برنامه های این مدت و همچنین روز شیراز، مهمترین برنامه ای که از قبل پیش بینی شده تجلیل از شخصیتهای استان فارس بوده که در صورت فراهم شدن مقدمات کار به احتمال زیاد کنگره ملاصدرا در خرداد ماه برگزار می شود.

وی تاریخ برگزاری این کنگره را اول و دوم خرداد ماه پیش بینی کرد و افزود: سعی می شود در پی هماهنگی با تهران مراسم افتتاحیه در تهران و مراسم اختتامیه در شیراز برگزار شود.

مدیر بنیاد فارس شناسی همچنین به برنامه های مهم دیگر این بنیاد اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از برنامه های بنیاد فارس شناسی برگزاری برنامه فارس در جنگ جهانی اول بوده که به صورت قطع برگزار می شد.

صفی پور تاریخ برگزاری آن را آبان ماه اعلام کرد و افزود: طی چند روز آینده فراخوان مقالات نیز اعلام خواهد شد.