نامه لاریجانی به رهبر انقلاب درباره تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور با بیان اینکه مسئله تداخل وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مکرر در جلسات شورای انقلاب فرهنگی مورد اعتراض واقع شد، افزود: با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی توجهی نکرد و با تصویب آیین نامه ای جدید، روسای سه قوا را ملزم به اجرای مصوبات خود کرد؛ در صورتی که باید شانیت در ارتباط با سیاستگذاریها حفظ شود و سپس قوای سه گانه موظف به اجرای مصوبات این شورا باشند.

وی افزود: طبق قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید.



عباسپور گفت: ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود که ما آن را درست نمی دانیم.



وی تاکید کرد: در این خصوص ازمقام معظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.



نماینده تهران در ارتباط با سیاستگذاریهای کلان گفت: قطعاً خود را موظف می دانیم در مسیر سیاستگذاریهای فرهنگی و علمی شوراها عالی انقلاب فرهنگی حرکت کنیم اما اینکه این شورا وارد حیطه قانونگذاری شود را درست ندانسته و آن را تداخل در وظایف مجلس می دانیم.