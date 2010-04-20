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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

عباسپور خبر داد:

نامه لاریجانی به رهبر انقلاب درباره تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس

نامه لاریجانی به رهبر انقلاب درباره تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس

نماینده مردم تهران گفت: رئیس مجلس هفته گذشته نامه ای به مقام معظم رهبری جهت تعیین تکلیف در خصوص تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور با بیان اینکه مسئله تداخل وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مکرر در جلسات شورای انقلاب فرهنگی مورد اعتراض واقع شد، افزود: با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی توجهی نکرد و با تصویب آیین نامه ای جدید، روسای سه قوا را ملزم به اجرای مصوبات خود کرد؛ در صورتی که باید شانیت در ارتباط با سیاستگذاریها حفظ شود و سپس قوای سه گانه موظف به اجرای مصوبات این شورا باشند.

وی افزود: طبق قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید.
 
عباسپور گفت: ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود که ما آن را درست نمی دانیم.
 
وی تاکید کرد: در این خصوص ازمقام معظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.

نماینده تهران در ارتباط با سیاستگذاریهای کلان گفت: قطعاً خود را موظف می دانیم در مسیر سیاستگذاریهای فرهنگی و علمی شوراها عالی انقلاب فرهنگی حرکت کنیم اما اینکه این شورا وارد حیطه قانونگذاری شود را درست ندانسته و آن را تداخل در وظایف مجلس می دانیم.
کد مطلب 1067505

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