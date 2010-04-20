افزایش علاقه مندی به ویدئو کنفرانس به خاطر فوران آتشفشان!

به گزارش خبرگزاری مهر، فردریک هالفورسن رئیس بخش فناوری ارتباطات شرکت سیسکو در این خصوص اظهار داشت: "ما در این روزها یک افزایش شدید استفاده کاربران از ویدئوکنفرانس را ثبت کردیم."

در بسیاری از مناطق اروپا خطوط هوایی به مدت پنج روز بسته شدند. این حوادث موجب شد که بسیاری از امور تجاری و شرکتی از طریق ویدئوکنفرانسها انجام شوند. در حقیقت فوران آتشفشان افراد را وادار به درک فواید ویدئوکنفرانسها کرد.

این مدیر ارشد سیسکو افزود: "این دوره هرچند خسارتهایی را به شرکتهای هواپیمایی وارد کرد اما برای بازار ویدئوکنفرانسها نتایج مثبتی به ارمغان آورد."

براساس گزارش رویترز، تحلیگران بخش ویدئوکنفرانسها در این خصوص اظهار داشتند: "سیسکو پس از آنکه شرکت تاندبرگ، فعال در ویدئوکنفرانسها را خریداری کرد توانست رهبر جهانی برگزارکننده این بخش شود.

به گفته این تحلیگران، ویدئوکنفرانسها ابزاری مناسب برای کاهش هزینه های سفرهای کاری است.