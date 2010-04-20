لایحه اصلاح قانون ثبت اختراعات امسال نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین میرحسینی صبح امروز سه شنبه در سومین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی با اشاره به اهداف و برنامه های سال جاری شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی گفت: فعال کردن دبیرخانه شورا، استفاده از کارشناسان خبره و آموزش کارشناسان با استفاده از اساتید مجرب در زمینه مالکیت معنوی از مهمترین برنامه های سال جاری است.

وی افزود: برای ارتقا و حمایت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات و ابتکارات در کشور باید هر دستگاه یک یا دو کارشناس آموزش دیده داشته باشد که در نهایت موجب توسعه و رفاه مردم و جامعه می‌شود.

میرحسینی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها طرح‌ها و لایحه‌ها قبل از قانونگذاری چند سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود گفت: باید استراتژی مناسبی را در جهت احقاق حقوق مالکیت معنوی تعریف کنیم و از بودجه‌های یک درصد وزارتخانه‌ها در زمینه تحقیقات به درستی استفاده کنیم.

مشاور وزیر دادگستری تعامل بیشتر با اعضای شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی را رمز موفقیت حفاظت از اختراعات و ابتکارات کشور دانست و گفت: متاسفانه با وجود تاکید رئیس جمهور برای هماهنگی و تعامل بیشتر بین سازمانها این مهم در این شورا محقق نشده که امیدواریم در سال جاری این موازیکاریها برطرف شود.

میرحسینی در ادامه از تشکیل دو کمیته در شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی خبر داد و افزود: تشکیل کمیته مالکیت صنعتی و کمیته مالکیت ادبی و هنری نقش شورا را در رسیدن به نهادینه کردن مالکیت معنوی پررنگ‌تر می‌کند.

مشاور عالی دادگستری با اشاره به قطعی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: بزودی ایران باید تعهدات خود به مجامع بین‌المللی را در زمینه تجارت جهانی بپذیرد در حالی که هنوز در اعزام کارشناسان برای حضور در شوراها و جلسات بین‌المللی در زمینه تجارت جهانی و مالکیت معنوی با مشکل روبرو هستیم.

دبیرشورای سیاستگذاری مالکیت معنوی در ادامه از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون ثبت اختراعات در سال جاری در مجلس خبر داد و افزود: امیدواریم با تصویب این لایحه 26 آوریل روز جهانی مالکیت معنوی که به نام نوآوری و پیوند جهانی نامگذاری شده است، شاهد تحول بزرگی در ثبت اختراعات در ایران و جهان باشیم.

میرحسینی افزود: در سال جاری نامه ای به تمام دستگاههای اجرایی ارسال می‌شود تا نظرات و پیشنهادات خود را بر اساس نیاز مجموعه سازمانی خود در زمینه مالکیت معنوی به شورا ارایه کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه سازمانها و وزارتخانه‌های امور خارجه، بازرگانی، فرهنگ و ارشاد، اسناد و کتابخانه ملی، دانشگاه تهران، میراث فرهنگی و گمرک به عضویت شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی پیوستند.