"اشتون" برنامه ای برای سیاست خارجی اروپا ندارد/ میلی باند جانشین احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل در گزارشی در این باره می نویسد: پس از چهار ماه و نیم از زمانی که کاترین اشتون سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بدست گرفته تردیدها در باره توانایی وی برای این پست افزایش یافته است.

"اینگه گراسل" عضو پارلمان آلمان از حزب اتحاد دموکرات مسیحی وی را فردی بی برنامه و بدون ایده می داند و می گوید، اشتون از عمق کافی در تشکیل کادر دیپلماتیک با 7 هزار دیپلمات برای اتحادیه اروپا برخوردار نیست.

اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیه ای از ساختار پیشنهادی "بخش اقدام خارجی اروپایی" (EEAS) انتقاد کرد و نمایندگان پارلمان اروپا از انتخاب دبیر کل EEAS که وی نیز مثل اشتون تجربه سیاسی ندارد و در حوزه های اجتماعی و مدنی کار کرده انتقاد دارند.

اشتون همچنین پیشنهاد بودجه EEAs را ارائه کرده در صورتی که ساختار این نهاد مورد تائید نمایندگان نباشد آنها این قدرت را دارند تا آن را متوقف کنند.

منتقدین معتقدین اشتون که پس از امضای پیمان لیسبون در سال 2009 بالاترین پست با حقوق 323 هزار یورو به وی داده شده برنامه ای برای اداره نهاد سیاست خارجی این اتحادیه ندارد.



ناشناس بودن چهره اشتون در حوزه سیاست خارجی و بی تجربگی وی در این زمینه از موارد مهمی هستند که به عنوان نقاط ضعف اشتون قید شده است.



اشپیگل از بحث و مذاکرات در جریان برای جایگزینی اشتون خبر می دهد.



دیوید میلی باند وزیر خارجه فعلی انگلیس فردی است که این مجله آلمانی از وی بعنوان جانشین احتمالی اشتون نام می بزند.