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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

با حضور آجورلو/

مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال استیل آذین برگزار شد

مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال استیل آذین برگزار شد

افشین پیروانی، سرمربی جدید تیم فوتبال استیل آذین صبح امروز با حضور در محل تمرینات این تیم رسما به بازیکنان معرفی شد و کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی که روز گذشته به عنوان سرمربی تیم فوتبال استیل آذین جانشین حمید استیلی شده بود، امروز به همراه مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه در ورزشگاه کارگران تهران حاضر شد و رسما کار خود را آغاز کرد.

پیش از آغاز تمرین صبح امروز تیم فوتبال استیل آذین، مصطفی آجورلو و افشین پیروانی در جمع بازیکنان این تیم حاضر شدند و دقایقی برای آنها پیرامون شرایط تیم و اهمیت دیدارهای پیش روی سرخپوشان صبحت کردند.

تیم فوتبال استیل آذین در هفته سی و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس می رود.

کد مطلب 1067512

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