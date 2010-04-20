بشار اسد و مبارک در قاهره با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، منابع آگاه مصر اعلام کردند که بشار اسد طی 48 ساعت آینده برای دیدار با حسنی مبارک به قاهره سفر می کند.

در دیدار اسد و مبارک تحولات منطقه به ویژه آشتی ملی فلسطین بحث و بررسی خواهد شد.

این دیدار در راستای بهبود روابط دمشق و قاهره انجام خواهد شد. سردی روابط دمشق و قاهره در پی جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و غزه به تدریج افزایش یافت، تا جایی که اکثر کارشناسان بهبود مجدد روابط را غیر قابل بازگشت نیز توصیف کرده بودند.

اسد در زمان جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، رهبران مصر و اردن را "ناجوانمرد" توصیف کرده بود.

