چرا باید شهروندان ایرانی قبل از سوار شدن به هواپیما وصیت نامه تنظیم کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گئورگ وارطان نماینده مسیحیان ارامنه شمال در جلسه روز سه شنبه مجلس در پی طرح سئوال از وزیر راه و توضیحات حمید بهبهانی دراین باره اظهار داشت: 10ماه از حادثه سقوط هواپیمای توپولف تهران به ایروان می گذرد اما خانواده های داغدار این حادثه هنوز نتوانسته اند خسارت های خود را بگیرند. البته گویا صحبت هایی شده و قرار است امروز خسارت های این خانواده ها به آنان پرداخت شود.

وی با ابراز بی اطلاعی از اینکه گزارش و توضیحات ارائه شده از سوی وزیر راه گزارش نهایی این حادثه است یا خیر، افزود: طرف روسی نظر خود را درباره این حادثه هنوز نداده است ما نمی دانیم آنچه وزیر محترم قرائت می کنند گزارش نهایی این حادثه است یا خیر چون خانواده هایی که شکایت کرده اند بر اساس اعلام نظر دادگاه منتظر نظر نهایی درباره این حادثه هستند.

نماینده مسیحیان ارامنه شمال با بیان اینکه خوردگی پنهانی که آقای وزیر درباره یکی از قطعات هواپیما می گویند و آن را عامل سانحه می دانند نمی تواند غیر قابل پیش بینی باشد چون این موضوع جایگاه علمی ندارد، گفت: عمر سازه ها و طول مقاومت آنها به خصوص در هواپیماها به طور کامل مشخص است .

وی با اشاره به بازدید خود در روز حادثه و ابراز تاسف از اینکه برخی مسئولان اعلام کرده اند اجساد جمع آوری شده پس از آزمایش DNA به خانواده ها تحویل خواهد شد ادامه داد: این موضوع باعث ایجاد یک امید واهی برای خانواده ها شد. معتقدم نباید مسئول هواپیمایی کشوری چنین موضوعی را اعلام می کردند و ما در تلاشیم که به خانواده ها بفهمانیم که اصلا جسدی وجود نداشته است.

گئورگ وارطان تصریح کرد: پس از این حادثه نحوه برخورد با خانواده ها آنچنان که باید و شاید نبوده است و برخی از خانواده ها هنوز سرگردان این حادثه هستند. البته ما در تعجبیم که چرا بعد از این حادثه برخی مسئولان به دفاع از این نوع هواپیماهای روسی برخواسته اند. وقتی شرکت سازنده این هواپیماها چندین سال پیش منحل شده و از بین هزار هواپیمای تولید شده از این نوع 7 درصد دچار حادثه و سانحه شده اند دیگر مجالی برای دفاع نمی ماند.

این نماینده مجلس با طرح این سئوال که آیا حق شهروندان عزیز ایرانی این است که قبل از سوار شدن به هواپیما وصیت نامه تنظیم کنند خاطر نشان کرد: این بحث منطقه ای نیست بلکه خواست ما عزتمندی همه ایرانیان است. این موضوع تنها مختص به دین مسیحیت و بنده که مسیحی هستم نیست بلکه در قرآن مجید هم بر این موضوع تاکید شده است.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از مسائلی که هنوز برای ما جای سئوال دارد این است که بر خلاف ادعاها هنوز بعضا هواپیماهای توپولف در خط تهران و ایروان دیده می شود. انحصار در دست یک شرکت هواپیمایی است و همچنان شاهد برخی سوانح هوایی به خصوص در بین هواپیماهای روسی هستیم.

در پی اظهارات وارطان که مبنی بر عدم اقناع وی از توضیحات وزیر بود ، اکثریت نمایندگان مجلس نیز بارای منفی خود اعلام کردند که از توضیح وزیر قانع نشده اند .