ساخت 55 جایگاه جدید بنزین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صدری امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاههای سوخت در استان تهران، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سالجاری تعداد 55 جایگاه جدید بنزین راه اندازی می شود که با بهره برداری از این جایگاهها حدود 844 نازل به ظرفیت سوخت رسانی تهران افزوده خواهد شد.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ تهران با تاکید بر اینکه از مجموع 55 جایگاه جدید بنزین تهران 15 جایگاه در هسته مرکزی شهر تهران و 40 جایگاه در شهرهای تابعه راه اندازی خواهد شد، بیان کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون سه جایگاه جدید بنزین در تهران راه اندازی شده که با بهره برداری از این جایگاهها 70 نازل به ظرفیت سوخت رسانی تهران اضافه شده است.

به گفته این مقام مسئول از مجموع 15 جایگاه جدید تهران 10 جایگاه مربوط به بنزین و 4 جایگاه مربوط به CNG خواهد بود.

صدری با یادآوری اینکه سال گذشته نیز 24 جایگاه جدید بنزین در استان تهران راه اندازی شد، تبیین کرد: در سال 1388 تعداد 16 جایگاه شامل 9 جایگاه بنزین و 7 جایگاه CNG در تهران بزرگ ساخته شده است.

به گفته معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ تهران با افزوده شدن این جایگاه‌ها امکان سوخت‌گیری روزانه 87 هزار خودرو بیشتر مهیا شده است.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص جزئیات ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خصوصی ساخت و توسعه جایگاههای سوخت در تهران، توضیح داد: با امضای تفاهم نامه‌ای که سال گذشته با بانک ملت امضا شد تعدادی زیادی جایگاه خصوصی سوخت در نیمه دوم سال گذشته به بهره برداری رسید.

وی خاطر نشان کرد: اگر چه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران پس از بررسی اقتصادی ساخت جایگاه سوخت اقدام به این کار می‌کنند، ولی قطعا پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توجیه اقتصادی ساخت جایگاه بیشتر خواهد شد.

به گزارش مهر، صبح امروز 31 فروردین ماه جایگاه بنزین فتوحی واقع در شهرک راه آهن در غرب تهران به طور رسمی وارد مدار بهره برداری شد که با راه اندازی این جایگاه 34 نازل به ظرفیت سوخت گیری تهران اضافه شده است.برای ساخت این جایگاه عرضه بنزین نزدیک به 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.