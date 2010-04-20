"روبان سفید" جایزه فیلم سال سینمای اتریش را هم گرفت

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در جریان مراسم جوایز سالانه سینمای اتریش که دیشب برگزارشد "روبان سفید" با کسب چهار جایزه اصلی از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی پیشتاز شد.



"روبان سفید" از جمله موفق ترین فیلم های سینمای جهان در سال گذشته به شمار می رود که دو جایزه از جشنواره کن سال گذشته ، سه جایزه از آکادمی فیلم اروپا و جایزه بهترین فیلم جشنواره سن سباستین را برایفیلمساز نامدار خود به ارمغان آورده است.این فیلم در فهرست نامزد های اسکار بهترین فیلم خارجی نیز قرار داشت که بر خلاف تصور عمومی این جایزه را به فیلم آرژانتینی "راز درون چشم هایشان" واگدار کرد.



کریستف والتس بازیگر اتریشی هم که جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد امسال را دریافت کرده بود ، برای نقش آفرینی در فیلم "لعنتی های بی آبرو" جایزه بهترین بازیگر مرد اتریش را هم به خود اختصاص داد.



جالب آنکه "روبان سفید" در مراسم جوایز سالانه سینمای آلمان که هفته آینده برگزار می شود نیز صاحب بیشترین بخت برای درو کردن جایزه های اصلی است.

