زمینه‌ تحقق کامل دولت الکترونیک در قم باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری صبح سه‌شنبه در نخستین جلسه کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره ‌وری و فناوری اطلاعات استان در سال جدید با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه‌های تحقق کامل دولت الکترونیک در استان گفت: در این راستا دفتر فناوری اطلاعات استانداری با تشکیل جلسات همفکری با دستگاه‌ های ارائه دهنده خدمات دولتی گام‌های موثری را در جهت تحقق این سیاست دولت برداشته است.



محرری بیان داشت: رویکرد دستگاه‌های اداری استان در این ارتباط باید کاهش و یا درصورت امکان حذف مراجعات حضوری به ادارات باشد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر زیرساختهای لازم در استان برای گسترش خدمات الکترونیکی مهیاست، از اجرای ازمایشی طرح تجمیع قبوض شرکت‌های آب برق گاز و مخابرات در استان خبر داد و گفت: با انتخاب دو نقطه در استان درصدد اجرای آزمایشی این طرح هستیم .



معاون استاندار با اشاره به مزایای پرداخت‌های غیر حضوری، از ادارات و اعضای کارگروه تحول اداری استان خواست تا در زمینه فرهنگ سازی و همگانی نمودن خدمات الکترونیکی از مکانیزم‌های تشویقی استفاده کنند.



محرری با اشاره به نشست اخیر معاونین پشتیبانی استانداری‌های سراسر کشور در حضور رئیس جمهور اظهار داشت: مباحث مطرح شده در این جلسه افق روشنی را پیش روی کارگروه تحول اداری استانها قرار داده و به نوعی سیاستها و خط و مشی برنامه‌های تحول اداری کشور در سال جدید را مشخص کرد.



وی با بیان اینکه در این نشست رهنمودها و راهکارهای مناسبی پیرامون ارتقاء کیفیت نظام اداری اعلام شود، تصریح کرد: تفویض اختیارات به استان‌ها در زمینه ساماندهی نیروها و تشکیلات اداری همچنین تعدیل و جابجایی پست‌ها و نیروها در بین سازمان‌ها و ادارات از جمله مواردی بود که توسط ریاست جمهوری اعلام شد.



معاون استاندار قم با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای انتقال کارکنان از تهران به سایر شهرها گفت: باید دستگاه‌های اداری استان، با شناسایی نیروهای بومی شاغل در تهران زمینه انتقال و دعوت از آن ها را فراهم کنند.



محرری با اشاره به ممنوعیت استخدام جدید دولتی در سال جاری گفت: بر اساس تصمیمات جدید نیروهای مورد نیاز دستگاه‌های اداری از طریق جابجایی بین ادارات تأمین خواهد شد.



وی افزود: در این ارتباط هماهنگی‌های لازم انجام و بسیاری از وزارت خانه‌های دولتی آمادگی خود را اعلام داشته‌اند.



محرری با اعلام اتمام مرحله پیش پایلوت ثبت نام کارت هوشمند ملی که با ثبت نام 10 هزار کارمند دولت انجام شده است، گفت: توزیع کارت‌ها در حال انجام بوده و پس از این مرحله با هماهنگی سازمان ثبت و احوال کشور ثبت‌نام عمومی مردم آغاز خواهد شد.