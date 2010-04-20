شرایط بازنشستگی اساتید/ تکذیب وجود باشگاه سیاسی بازنشسته کردن اساتید

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی ایرانمنش امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در پی اخراج یکی از اساتید این دانشگاه اعلام کرده در کمیسیون آموزش مجلس بحث بازنشسته شدن بررسی خواهد شد و برخی معتقدند در این زمینه باشگاه سیاسی برای بازنشسته کردن اساتید ایجاد شده است اظهار داشت: دانشگاه کارخانه آدم سازی است و عضو هیئت علمی انسان سازی می کند و کسی که با انسان سر و کار دارد باید از اطلاعات علمی بالایی برخوردار باشد.

وی افزود: اعضای هیئت علمی مراتب مختلفی داشته و براساس فعالیتهای پژوهشی رشد می‌کنند و بر اساس قانون می‌توانند در 65 سالگی بازنشسته شوند.

رئیس مرکز هیئت امنای وزارت علوم ادامه داد: براساس قانون مربی یا استادیار با اتمام 30 سال خدمت و یا 65 سال سن می‌تواند بازنشسته شود و دانشیار تا 65 سال می تواند به خدمت بپردازد مشروط بر اینکه 50 درصد از آیین نامه ارتقا را در پنج سال پایان خدمت خود کسب کرده باشد.

ایرانمنش اضافه کرد: اساتیدی که به مرتبه استادی رسیده اند محدودیت سنواتی نداشته و تا 65 سال می‌توانند به خدمت بپردازند.

وی یادآور شد: در این زمینه تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه دانشگاهها بر حسب نیاز خود اساتید و دانشیارهایی را که بیش از 65 سال و یا 30 سال خدمت دارند با تصویب هیئت امنا می توانند به کار گیرند.

رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه مرکزی وزارت علوم گفت: اگر دانشگاه علامه یک دانشیار را پس از 31 سال خدمت بازنشسته کرده براساس آیین‌نامه کار خلافی را انجام نداده است.