بیمه دانا در ماههای آینده وارد بورس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی سخنگوی سازمان بورس از مسئولیت شرکت بورس اوراق بهادار برای پیگیری پذیرش بیمه دانا در بورس خبرداد.

وی در خصوص عرضه سهام بیمه دانا به عنوان آخرین شرکت بیمه ای مشمول واگذاری های موضوع ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: در سال 88 مسئله واگذاری شرکتهای بیمه ای از جمله بیمه آسیا و بیمه البرز با موفقیت انجام شد و این امر یک تحول خاص در صنعت بیمه به شمار رفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بحث واگذاری شرکت بیمه دانا به عنوان آخرین شرکت بیمه ای که قرار است وارد بورس شود در حال حاضر توسط شرکت بورس در حال پیگیری است و در صورتیکه شرایط کامل این سازمان را کسب کند در ماههای آینده وارد بورس می شود.





