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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

10 فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود

پس از آغاز سال 1389، مراحل تولید ده فیلم کوتاه داستانی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای تولید معاونت فرهنگی این «مرکز»، 10 فیلمنامه کوتاه داستانی مورد تصویب واقع شد تا مقدمات تولید این آثار، در بهار 1389 فراهم آید.
 
عناوین فیلمنامه‌ها و اسامی کارگردانان آن عبارتند از: "با هم" فرخ حنیفه‌نژاد زیبایی، "روز امتحان" سیاوش دولت‌سرایی، "دُندال" فریدون نجفی، "آشکار و پنهان" اسماعیل میرزایی، "انگشتر و تسبیح" محسن خدادادی، "تولد" علی‌ زمانی‌عصمتی، "آسانسور" نیما جاویدی، "ورود ممنوع" میرولی حسینی، "مرثیه صلح" مصطفی کرمی و "کودکی محمود" محمود احسان‌بخش.

معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با آغاز سال جدید، پذیرای فیلمنامه‌های کوتاه داستانی و طرح‌های مستند عموم فیلمسازان کشور، به ویژه جوانان باتجربه و خلاق سینمای ایران شده است.
 
کد مطلب 1067558

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