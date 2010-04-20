گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی بر تقویت وحدت میان مجریان طرحهای فرهنگی تاکید کرد و گفت : اگر مجریان طرحهای فرهنگی کشور در کنار هم قرار گیرند، علاوه بر ایجاد موفقیت مناسب نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه خواهند کرد. حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در هم اندیشی استادان گفتمان دینی بانوان فرهیخته و فعالان فرهنگی جوان خراسان رضوی در مشهد افزود: طرحهای فرهنگی مانند پازل هستند و زمانی که در کنار هم قرار می گیرند، یک شکل و مفهوم را برای مخاطب بیان می کنند.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی مریوان کردستان، نشست علما و روحانیون با حضور روحانیون اهل تسنن و تشیع در شهرستان مریوان برگزار شد. سرپرست اداره تبلیغات اسلامی مریوان در این همایش یک روزه گزارشی از عملکرد اداره تبلیغات اسلامی مریوان در سال 88 ارائه کرد و از روحانیون خواست ارتباط خود را با این اداره برای انجام بهتر و مطلوب تر فعالیتهای دینی و قرآنی بیشتر کنند.

- اولین گردهمایی روحانیت شهرستان طبس استان یزد در سال جاری در روستای ملوند برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان طبس و همچنین بخشدار دستگردان در خانه روحانی مستقرروستای ملوند برگزار شد، حجت الاسلام محمود خادمی زاده، روحانی مستقر روستا گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی انجام شده در روستای ملوند را ارائه کرد و خواستار ساخت خانه عالم در این روستا شد.

- از سوی مسئول امور بانوان نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاکلای مازندران از هیئت مذهبی بانوان حضرت فاطمه زهرا(س) در محل سیدمحله این شهر بازدید شد. در این بازدید رقیه مرادی گفت: جوامع بشری به دلیل اینکه از الگوی متناسب با فطرت پیروی نمی کنند در تلاطم و کلاف سردرگم هستند. مسئول امور بانوان نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاکلا افزود: اصولا الگوهای مناسب با فطرت در جوامع بشری وجود ندارد به همین دلیل تضاد رفتاری و گفتاری آن بسیار است و به دلیل فاصله گرفتن از پیام فطرت گمراهی، بزهکاری، جنگها و حیف و میل سرمایه ها تا حد نابودی انسانی در حال فزونی است.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماکوی آذربایجان غربی خواستار اختصاص پنج درصد درآمدهای گمرک پلدشت برای اجرای برنامه های فرهنگی شد. حجت الاسلام رضا ابراهیمی افزود: این امر باعث ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهرستان مرزی ماکو می شود. وی خواستار ایجاد کانون قرآن و عترت چند منظوره با اعتبار 45 میلیارد ریال و ساخت خانه عالم در روستاهای بزرگ و محروم جهت استقرار علما در آن روستاها شد.

- حجت الاسلام وحیدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز عنوان کرد: مجوز احداث شش باب خانه عالم برای این شهرستان صادر شده است. حجت الاسلام وحیدی اظهارداشت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، اعتبار و مجوز احداث شش باب خانه عالم در سقز و روستاهای اطراف آن تامین شده است. وی افزود: خانه های عالم برای اسکان روحانیون همکاری و مرتبط با تبلیغات اسلامی احداث خواهد شد و گام رزشمندی برای خدمت به جامعه روحانیت منطقه بوده ضمن اینکه دامنه حمایت از روحانیون و نخبگان دینی در کردستان رو به افزایش می‌رود.

- به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفتمان دینی با موضوعات"ارتباط مؤثر و موفقیت تحصیلی و معنویت و دنیای امروز" در یزد برگزارشد. در برنامه گفتمان دینی "ارتباط مؤثر و موفقیت تحصیلی" که در محل خوابگاه دبیرستان پسرانه نمونه مردمی ملک ثابت یزد و با حضور صد نفر از دانش آموزان این آموزشگاه برگزار شد، دکتر مهدی خیراللهی، استاد نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه‌ها با ذکرحدیثی از حضرت علی (ع) در خصوص ارتباط انسان با خدا مطالبی بیان کرد. وی افزود: انسان، جسم، روح و عاطفه است و اگر این سه شاخصه با هم باشند، انسانها سالم هستند.