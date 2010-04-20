رشد 16 درصدی صدور کارت بازرگانی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام ظهر سه شنبه در جمع اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند افزود: در حال حاضر 253 نفر عضو اتاق بازرگانی هستند که از این تعداد 60 نفر عضو حقوقی و 193 نفر عضو حقیقی هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته 65 کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی استان صادر شده است که 11 کارت حقوقی و 54 کارت حقیقی بوده است.

احتشام با بیان اینکه در سال گذشته 54 کارت بازرگانی حقیقی و 17 کارت حقوقی نیز در استان تمدید شده است، بیان داشت: این اتاق کارت بازرگانی رابرای کلیه متقاضیان و فعالان اقتصادی استان در کمترین زمان ممکن صادر می کند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن بیرجند یافتن هویت و شناسنامه کاری، امکان ارتباط با بازرگانان خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی، آشنایی با اصول تجارت مدرن، دسترسی به مشاوره حقوقی و بهره مندی از یارانه صادرات را از جمله مزایای استفاده از کارت بازرگانی برشمرد.