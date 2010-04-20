قم بهترین مکان برای گسترش دیپلماسی علمی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی ‌پور ظهر سه‌شنبه در دیدار مسئول دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم گسترش مبادلات فرهنگی و مراودات علمی با دیگر کشور را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: با دعوت از شخصیتهای دینی و اندیشمندان علمی سایر کشورها به ویژه کشورهای مسلمان می ‌توان در جهت تقریب ادیان و مذاهب گامهای مثبت و مؤثری برداشت و قم را به مرکز گفتمان ادیان مبدل ساخت.



وی تأکید کرد: شهر مقدس قم بهترین مکان برای گسترش دیپلماسی علمی و برقراری ارتباطات و مباحثات دینی در فضایی کاملا علمی و دوستانه است.



موسی ‌پور اظهار داشت: ظرفیتهای بوجود آمده در دفتر نمایندگی وزارت خارجه باید در جهت رسیدن به نقطه مطلوب و برآورده شدن انتظارات از این دفتر تقویت شده و مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.



وی با بیان اینکه مباحث کنسولی و سیاسی جز کوچکی از وظایف این دفتر به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: از مسائل مهم قابل پیگیری جذب سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌های مختلف استان قم است که باید این ظرفیت در دفتر نمایندگی وزارت خارجه ایجاد شود.



استاندار قم خواستار تشکیل تیم قوی اقتصادی در این دفتر و همکاری با معاونت برنامه‌ریزی استانداری جهت تدوین برنامه برای جذب سرمایه‌گذاران شد و گفت: آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در استان، شناسایی موانع و مشکلات و بازنگری در ضوابط و رویکردها ضروری است.



استاندار قم تصریح کرد: حمایتهای لازم برای گسترش فعالیتها و افزایش توانمندی‌های دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شهر مقدس قم صورت خواهد پذیرفت.