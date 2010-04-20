به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این نشست گسترش روابط فرهنگی دو کشور ایران و مالزی در زمینه‌های مختلف علمی - فرهنگی در راستای ادامه فعالیتهای مشترک و موفق دو جانبه در دو سال گذشته بود.

در این دیدار طرفین موافقت کردند در سالجاری دو سمینار علمی مشترک در حوزه فلسفه اسلامی برگزار نمایند.

واحدی با اشاره به پیشینه آراء فلسفی در مشرق زمین و کشورایران ، خواستار برگزاری سمینار مشترکی در مورد فلسفه اسلامی و بررسی آراء ، اندیشه ها و مشرب فلسفی علامه طباطبایی شد . وی پیرامون شخصیت علامه طباطبائی ، محوریت اندیشه های این فیلسوف بزرگ اسلامی در قرن حاضر ، شاگردان علامه در داخل و خارج از ایران از جمله آیت الله مرتضی مطهری که بیش از یکصد جلد کتاب ارزشمند از آثار گرانبهای این فیلسوف فرزانه معاصر چاپ و منتشر گردیده است، توضیحاتی مطرح نمود.

پیشنهاد رایزن فرهنگی ایران مورد موافقت طرف مالزیائی قرار گرفت.

همچنین موضوع برگزاری سمیناری پیرامون اندیشه‌های فلسفی صدرالمتالهین " ملا صدرا " از طرف وی مطرح گردید که با استقبال رئیس مرکز گفتگوی تمدنها دردانشگاه مالزی همراه شد.

خانم عزیزن ضمن استقبال از پیشنهادات رایزن فرهنگی ایران، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه و برگزاری سمینارهای مشترک تاکید ورزید و در این زمینه پیشنهاد برگزاری مشترک سمینار بررسی شخصیت مولانا جلال الدین رومی " مولوی " را مطرح نمود که مورد استقبال و موافقت رایزن فرهنگی ایران قرار گرفت.

واحدی گفت: با عنایت خداوند متعال پس ازبرگزاری "سمینارعلامه طباطبائی" و " سمینار ملاصدرا " که هر دو در سالجاری خواهد بود، نسبت به برگزاری " سمینار مولوی " اقدام خواهیم کرد .

خانم عزیزان در ادامه خاطر نشان کرد که نام ایران در مجامع بین المللی یادآور تاریخ و فرهنگ کهن است که مورد احترام همه ملتهاست.

وی افزود: ایران اولین کشوری است که موضوع گفتگوی تمدنها را مطرح کرده است که مورد قبول و احترام جهانی واقع شد.