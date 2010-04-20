آثار فرهنگی و هنری ثبت قانونی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیمی صبح امروز "سه شنبه" در جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی با بیان اینکه در ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با سالروز جهانی مالکیت معنوی نخستین همایش ملی مالکیت ادبی و هنری برگزار می شود اظهار داشت: ضرورت برگزاری این همایش احساس ناامنی هنرمندان از انتشار و ارائه آثار هنری در سطح کشور بود به طوری که گزارشهای زیادی از سرقت آثارهنری به وزارت ارشاد ارسال شده که این آثار نیازمند ثبت رسمی و قانونی در عرصه ملی و بین المللی هستند.

وی گفت: در این همایش مجموعه مقالات تخصصی در دو حوزه آزاد و سفارشی روی میز تخصصی کارشناسان و حقوقدانان قرار گرفته و بررسی می شود.

عظیمی اولین سخران این همایش را رحیمی معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد و افزود: بختیاری وزیر داگستری، ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، حسینی وزیر ارشاد و خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور از دیگر سخنرانان این همایش ملی هستند.

عضو شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی، حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس را به عنوان سخنران اختتامیه همایش ملی مالکیت ادبی و هنری معرفی کرد و افزود: در پایان این همایش به آثار فاخر هنری و ادبی گواهینامه ثبت و هدایای نفیس اهدا می شود.