تولید غذای سالم و ارگانیک افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور گفت: در دوره جدید مدیریت وزارت جهاد کشاورزی سیاست ما در حوزه دامپزشکی همچنین دام و طیور، توسعه بهداشت، کنترل بیماریها و پیشگیری خواهد بود.

وی بیان کرد: دراین دوره تلاش می شود از زاویه نگاه دامپزشکی، اقدامات به سمت حفظ تولید و افزایش تولید غذای سالم و ارگانیک در کشورسوق یابد، ضمن اینکه تامین سلامت جامعه مورد نظرقرار دارد.

وزیرجهادکشاورزی با اشاره به واگذاری تصدی گریها در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی درحوزه دامپزشکی افزود: واگذاری ها در بخش دامپزشکی با توجه به حساسیت های موجود باید دقیق و با تدبیر بیشتری انجام شود.

وی عنوان کرد: در حوزه دامپزشکی اقدامات ظریف است و باید با واکنشهای سریع به منظور مبارزه با بیماریها همراه شود، ضمن اینکه برقرارری ارتباط با بخشهای تحقیقاتی و دانشگاهی از اولویتها است.

خلیلیان با تاکید بر حفظ سلامت بهداشتی جامعه خاطرنشان کرد: در ارایه خدمات به مردم و بخش خصوصی باید سهولت ایجاد شود، ضمن اینکه به پویایی و شادابی بیش از گذشته در این بخش نیازداریم و سازمان باید از حیطه های سیاسی مصون شود و به فعالیتهای مرتبط توجه بیشتری را مبذول کند.

وی تصریح کرد: تغییر و تحولات درسطح مدیریت وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات کارشناسی و ارزیابی خدمات و فعالیتهای آنان به تدریج شروع و ادامه می یابدو این امر به معنای نفی فعالیتهای مدیریان قبلی نیست.

وزیرجهاد کشاورزی چرخش مدیریت میان نخبگان را ایده خوبی دانست و افزود: فرصت خدمتگذاری و پیاده کردن ایده های مختلف را در اختیار همه قرار خواهیم داد، ضمن اینکه گردش مدیریتها باید با حفظ حرمتها سبب پویایی و شادابی در بخش شود.

وی اظهارداشت: رئیس پیشین سازمان دامپزشکی زحمات زیادی را کشیده اند و اقدامات ایشان میسر نمی شد مگر با پشتیبانی دولت و وزارتخانه و در حوزه کشاورزی از وی استفاده خواهیم کرد.