مجرمین شایعه ساز را شناسایی می کنیم

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برخی افراد سعی دارند در آستانه مسابقات حساس مس در بازیهای لیگ برتر شرایط تیم را با پخش شایعات بحرانی کنند که مطمئنا شایعه سازان را شناسایی و شکایت خواهیم کرد.

وی گفت: تیم مس در شرایط خاصی قرار دارد و برخی افراد به دنبال حاشیه سازی علیه تیم هستند تا تیم را دچار مشکل کنند.



نژاد زمانی گفت: برخی ها چیزی می نویسند و بعد که اوضاع تیم و باشگاه را با کارشان به هم ریختند می گویند حاضر هستیم تکذیب کنیم.



وی افزود: بازیکنان و مربیان ما دچار نگرانی شده اند و در این شرایط نمی توانند کار کنند مردم باید بدانند کسی بخواهد کار اشتباهی کند نمی رود جایی که در تیررس همه قرار دارد جایی که مدیر کل تربیت بدنی، رئیس حراست تربیت بدنی، رئیس سازمان لیگ حضور دارند اشتباه کند.



وی افزود: منتظر نتیجه گیری تیم هستیم و در کنار آن به شدت مسئله را پیگیری می کنیم و با خاطیان برخورد می کنیم زیرا آنها باید جریمه کارشان را پس بدهند.



