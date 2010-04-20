ذخیره 40 میلیون متر مکعب آب در سد کمال صالح/ افزایش قدرت منصوبه برق در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه نیروگاه بخار شازند در استان مرکزی افزود: در دور دوم سفر دولت به استان مرکزی مصوبات ارزنده ای در حوزه برق و انرژی در استان مرکزی به تصویب رسید که با تصویب این طرح ها زمینه افزایش قدرت منصوبه برق و انرژی در استان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: ایجاد نیروگاه های گازی با توجه به پاک بودن این نیروگاه ها و نوع سوخت مصرفی آنان در استان مرکزی به دلیل همجواری با مراکز عرضه این نوع سوخت و عبور خطوط لوله اصلی گاز کشور بسیار مقرون به صرفه است چرا که می توان با بهینه کردن تولید، انتقال، توزیع و مصرف با کمترین هزینه ها نسبت به راه اندازی این نیروگاه ها در استان اقدام کرد.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه نیروگاه شازند هم اینک قدرت تولید هزار و300 مگاوات برق را دارد بیان داشت: با اجرای طرح توسعه این نیروگاه در دو بخش در مجموع 650 مگاوات به ظرفیت تولید برق در این نیروگاه افزوده می شود که با این افزایش پایداری شبکه برق استان و کشور نیز افزایش بیشتری خواهد یافت.

استاندار مرکزی به ظرفیت های نیروگاهی دیگر استان مرکزی اشاره کرد و گفت: هم اینک در منطقه رودشور زرندیه د در استان مرکزی نیز نیروگاهی به قدرت هزار و 150 مگاوات فعالیت دارد که علاوه بر آن سه نیروگاه 500 مگاواتی دیگر در شهرهای خمین، ساوه و اراک نیز در دستور کار احداث است.

وی گفت: انتظار می رود وزارت نیرو در مورد ساخت نیروگاه های جدید در شهرهای ساوه و خمین تعیین تکلیف کرده و زمینه را برای بهره برداری استان مرکزی از این دو نیروگاه جدید را فراهم کند.

انتقال آب سد کمال صالح به اراک در سفر سوم دولت به استان

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح سد کمال صالح و انتقال آب از این سد به اراک یکی از دغدغه های مسئولان استان بوده است بیان داشتک در اردیبهشت ماه سال گذشته عملیات آبگیری این سد به انجام رسید که در آخرین گزارش های دریافتی ازسد هم اینک بالغ بر 40 میلین متر مکعب آب در منخزن آن ذخیره شده است.

وی اضافه کرد: در جریان دور سوم سفر دولت به استان مرکزی عملیات انتقال آب از این سد به روستاها و صنایع در مسیر و نیز شهر اراک برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم اراک آغاز خواهد شد.