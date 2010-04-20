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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

هشدار نسبت به افزایش پسماندها در روستاهای آذربایجان شرقی

هشدار نسبت به افزایش پسماندها در روستاهای آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی نسبت به افزایش عواقب ناشی از انباشت پسماندها در روستاهای استان هشدار داد.

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش پسماندها، به یکی از مشکلات اساسی روستاهای آذربایجان شرقی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: باید با اتحاد و یکدلی در حل و فصل این مشکل تلاش شود تا روستاها به محیطی سالم تبدیل شوند.

مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: اگر محیط های روستایی آلوده باشند زندگی سخت شده و سلامتی روستائیان به خطر می‌افتد.

اصغری همچنین از اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در 141 روستای آذربایجان شرقی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تصادفات رانندگی در روستاهای استان مقررشده با همکاری راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی، قوانین راهنمایی و رانندگی در مناطق روستائی نیز اجرایی شود.

 اصغری افزود: ارائه آموزش‌های لازم به روستائیان در اولویت خواهد بود تا در مراحل اجرای این طرح مشکل ایجاد نشود.

کد مطلب 1067615

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