قصه تکراری کلاهبرداری به روش اجاره یک ملک به چند مشتری

به گزارش مهر، در هشتمین روز فروردین ماه سال جدید پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری بر حسب دادخواهی 9 نفر از شهروندان تهرانی از سوی "کلانتری 114 غیاثی" به منظور تحقیقات تکمیلی و تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد.



مفاد پرونده حکایت از آن داشت که اواخر سال گذشته، چند نفر به صورت جداگانه برای اجاره و رهن یک واحد مسکونی به دفتر مشاور املاکی در خیابان "تفرشی" مراجعه، پس از بازدید از آپارتمان و توافقات اولیه هر یک مبالغی بین سه میلیون تا 20 میلیون تومان به متصدیان مشاور املاک پرداخت و مقرر شده بود که طی چند روز با حضور مالک آپارتمان نسبت به تنظیم اجاره نامه اقدام کنند.



در این گزارش آمده است، در اواخر سال 88 شاکیان متوجه می شوند که مشاور املاک مذکور تعطیل و دو متصدی آن به نامهای "محمد" و "رضا" متواری شده اند.



با ارجاع پرونده به اداره آگاهی بلافاصله تحقیقات آغاز می شود و هویت اصلی یکی از دو متهم معروف به "هاشمی" و محل سکونت همسرش شناسایی می شود.



همسر این مرد به اداره آگاهی دعوت شده و با ارائه مدارک بیان می کند که مدتی از همسرش جدا شده و تمامی اموال منزلش توسط وی بفروش رسیده است.



با استعلام های بعدی مشخص می شود که متهم چند روز پیش از یک شرکت صوتی و تصویری اقدام به خرید چند دستگاه تلویزیون کرده که بلافاصله محل زندگی جدید وی شناسایی می شود.



با شناسایی مخفیگاه وی، ماموارن موفق می شوند در تاریخ 27 فروردین ماه او را دستگیر کنند و این متهم در اداره آگاهی طی بازجویی های انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری، به 30 فقره کلاهبرداری به این شیوه اعتراف می کند.



سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان این خبر با اشاره به این موضوع که اقدامات پلیس برای دستگیری همدست متهم ادامه دارد افزود: شهروندان باید هوشیار باشند هنگام خرید و اجاره ملک، منزل و یا آپارتمان حتما از مالکیت اصلی خانه مطمئن شده و تا قرارداد در مشاور املاکی معتبر صورت نگرفته است از پرداخت هرگونه وجه نقد به شخص یا اشخاص دیگر خودداری کنند.