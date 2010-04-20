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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

خانه مطبوعات از نمایندگان مجلس خواست توهین به خبرنگاران را بررسی کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: خانه مطبوعات استان هرمزگان در نامه ای به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست تا اتفاقات پیش آمده برای خبرنگاران استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بنادر و دریانوردی را بررسی و پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این نامه که به فرج زاده، آشوری، ذوالقدر، جباری و میرخلیلی ارسال شده از آنها خواسته شده با توجه به اینکه خبرنگاران 43 رسانه اعم از خبرگزاری ها، نشریات کشوری و محلی عضو خانه مطبوعات هستند موضوع پیش آمده را در قالب تذکر به سمع وزرای بهداشت و راه و ترابری برسانند.

پیش از این خانه مطبوعات در نامه ای جداگانه به اداره کل بنادر و دریانوردی و دانشگاه علوم پزشکی از آنها خواسته بود با توجه به محرز بودن اتفاقات پیش آمده، عذرخواهی رسمی شان از اصحاب رسانه به خانه مطبوعات اعلام کنند که تاکنون در این ارتباط اقدامی صورت نگرفته است که این موضوع نیز به اطلاع نمایندگان استان رسانده شد.

کد مطلب 1067625

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