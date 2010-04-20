امیدواری به توسعه جهشی شهرستان سراب با 347 واحد صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، علی مسافری ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی - تولیدی شهرستان سراب با بیان مطالب فوق گفت: 327 واحد جهت سرمایه گذاری در شهرستان سراب از سازمان صنایع و معادن جواز تاسیس دریافت نموده اند و 20 واحد دیگر نیز طرح توسعه دارند که با راه اندازی کامل این طرح ها، شهرستان سراب با یک حرکت جهشی به سمت توسعه صعود خواهد کرد.

وی اشتغال پیش بینی شده واحدهای دارای جواز تاسیس و طرح توسعه این شهرستان را حدود 10 هزار نفر برشمرد و خاطر نشان کرد: از این میزان ، حدود یک هزار نفر هم اکنون در واحدهای بهره برداری شده این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان واحدهای دارای پروانه بهره برداری شهرستان سراب را 65 واحد خواند و افزود: عمدتا" این واحدها در رشته های موادغذایی ، منسوجات ، چرم ، چوب ، فلزات و ماشین آلات فعالیت دارند.

وی آغاز فعالیت نفلین سینیت سراب را اقدامی بزرگ در راستای توسعه جهشی این منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این پروژه فعالیت های جانبی زیادی در منطقه ایجاد گردد.