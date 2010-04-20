تنها یک سوم گندم گلستان در شرایط مطلوب نگهداری می شود

حمیدر ضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نبود فضای مناسب برای این امر، علاوه بر تهدید در خودکفایی این محصول، موجب زیانهای مالی هنگفت خواهد شد و همچنین اتلاف وقت کشاورزان در صفهای طولانی برای تحویل گندم و تحمیل هزینه های مضاعف به آنان را در پی دارد.

وی اظهار داشت: سال گذشته قیمت مورد عمل برای هزینه نگهداری ماهانه هر کیلوگرم گندم در انبارهای ساده 10 ریال، انبارهای مکانیزه 17 ریال، سیلوهای فلزی عمودی 20 ریال و سیلوهای فلزی بتنی عمودی 22 ریال بوده است.

میرآفتاب بیان داشت: همچنین کارمزد خرید در انبار شرکتهای تعاونی روستایی استان از قرار هر کیلو 15 ریال و هزینه ذخیره سازی و نگهداری گندم در این انبارها هر کیلو 12 ریال در ماه برای مدت سه ماه بوده و بیش از سه ماه هر کیلو 10 ریال در ماه محاسبه و پرداخت شده است.

میرآفتاب افزود: افزایش هزینه های نگهداری گندم کمک شایانی به انبارداری و ذخیره سازی مطلوب از سوی بخش خصوصی می کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: کیفیت گندم تولیدی استان گلستان حرف اول را در کشور می زند که شرایط نگهداری صحیح می تواند این کیفیت را حفظ کند.